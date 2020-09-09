مدرب بايرن: احتفالاتنا انتهت وتركيزنا الآن نحو الموسم الجديد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
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قال هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يتطلع إلى الموسم الجديد والتحديات المقبلة، رافضا الاستمرار في الانشغال بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها بايرن في الموسم الماضي.

وذكر فليك /55 عاما/ اليوم الأربعاء عقب تسليم كأس دوري الأبطال إلى متحف النادي :"لقد وصلنا إلى الأهداف التي كنا نسعى لها. واحتفلنا أيضا، لكن الآن، انتهى الأمر."

وتابع :"الآن علينا التركيز على الأهداف الجديدة."

وحصل بايرن ميونخ على فترة راحة أطول بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا التي حسمت في أغسطس الماضي، حيث جرى تأجيل مباراة الفريق في الدور الأول بكأس ألمانيا حتى أكتوبر المقبل.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في موسم 2020 / 2021 بمواجهة شالكه في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم في 18 سبتمبر الجاري.

وأضاف فليك :"لا أعتقد أن فريقي يواجه مشكلة تتعلق بالحافز. اللاعبون في بايرن ميونخ يرغبون في تحقيق النجاح وتأكيد الجدارة بهذا النجاح".

وعن الطموح في التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم التاسع على التوالي، قال فليك :"في بايرن، تريد دائما أن تكون البطل. نحن نرغب في التتويج بالبطولة المقبلة. لكن هذا سيكون صعبا حقا."

وتجدر الإشارة إلى أن فرقا مثل بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ وكذلك لايبزج، الذي وصل إلى المربع الذهبي بدوري الأبطال، حصلت على وقت أطول لإجراء استعداداتها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا يزال فليك ينتظر نهاية سوق الانتقالات في الخامسس من أكتوبر، قبل الاستقرار بشكل نهائي على خططه للموسم الجديد.

وقال فليك :"أرغب أولا في الانتظار لمعرفة أي فريق سيكون متاحا أمامي، وبعدها ننظر كيف سيكون اتجاهنا الجديد."

ولا يزال لاعب خط الوسط تياجو، الذي يتوقع كثيرون رحيله عن الفريق، ضمن خطط فليك، علما بأنه بصدد افتقاد جهود ايفان بيريسيتش وفيليب كوتينيو وألفارو أودريوزولا بعد نهاية عقود إعارتهم.

ويجري فليك محادثات مكثفة مع حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ، بشأن تعزيز صفوف الفريق، وقال فليك إن لديه أمال عريضة بهذا الشأن.

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