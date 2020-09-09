اليوم .. شطب قيد أسهم" الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" نهائياً من قاعدة بيانات البورصة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند من البورصة المصرية ، وذلك في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 2,8 مليار جنيه موزع على 458,029 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ثمانية إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " ، وذلك بعد ان قامت الشركة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب او غيرهم ، وبعد ان تم تنفيذ صفقة الشراء للاسهم بتاريخ 7 من سبتمبر الجاري والتي عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بناء على ما ورد من الادارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المعلن عنها في اعلانات الشركة وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما ، علماً بان الكمية المنفذة تبلغ 139,844 سهم بسعر 6 جنيه بقيمة اجمالية 839,664 جنيه .









وسوف يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألى للأوامر(خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – وذلك لمدة ستة اشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد .









وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، خسائر بلغت 212.75 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 168.99 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت مبيعات الشركة 1.012 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 150.84 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 115.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي



