اليوم .. شطب قيد أسهم" الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" نهائياً من قاعدة بيانات البورصة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:25 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على شطـب القيد النهائي لاسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند  من البورصة المصرية ، وذلك في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 2,8 مليار جنيه موزع على 458,029 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 6,3 جنيه مصري للسهم الواحد ( ممثلا في ثمانية إصدارات ) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم "  ، وذلك بعد ان قامت الشركة بطلب شراء اسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب او غيرهم ، وبعد ان تم تنفيذ صفقة الشراء للاسهم بتاريخ 7 من سبتمبر الجاري والتي عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بناء على ما ورد من الادارة المختصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المعلن عنها في اعلانات الشركة وفقا للمادة ( 55 ) والمادة ( 55 ) مكرر من قواعد القيد والـمـادة ( 74 ) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما ، علماً بان الكمية المنفذة تبلغ 139,844 سهم بسعر 6 جنيه بقيمة اجمالية 839,664 جنيه .


وسوف يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء  وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الألى للأوامر(خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – وذلك لمدة ستة اشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد .


وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، خسائر بلغت 212.75 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 168.99 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت مبيعات الشركة 1.012 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 150.84 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 115.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي

وتراجع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 1.6% ليصل سعره الي 5.9 جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركه البورصه المقابل الاسكندري

أخبار تهمك

أخر مستجدات مفاوضات الأهلي مع المقاصة لضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

منذ أقل من نصف ساعة

أهلي جدة يحسم قراره الأخير بشأن البلايلي

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

برشلونة يقدم أول عرض رسمي لضم مدافع السيتي

منذ أقل من ساعتين

الشيخ يوافق على تمديد عقده مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحصل على 3 ملايين جنيه من بيراميدز في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"أورانج" تتلقي طلبات بيع المتضررين من شطبها 11 نوفمبرالمقبل

لجنة القيد توافق على شطب القيد النهائي الاختياري لأسهم شمال أفريقيا

"البورصة" توافق على سير "يونيفرت" في إجراءات شطب القيد الاختياري

"لجنة القيد" توافق على شطب أسهم "جلوبال تيلكوم " نهائياً

"البورصة" تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الأثنين

بعد شطب جلوبال .. البورصة تفقد 22.9 مليار جنيه بالختام رغم صعود مؤشراتها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

مفاجأة.. الأهلي يصدم رمضان صبحي

كريستيانو رونالدو يهدي يوفنتوس صفقة جديدة

01:05 م

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

10:47 ص

الأهلي يحصل على فرصة ذهبية لضم "البلايلي"

01:31 م

تقارير تكشف مركز ميسي في تشكيلة برشلونة تحت قيادة كومان

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟