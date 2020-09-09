أبو الغيط: ندين ونرفض كافة التدخلات الإيرانية والتركية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، كافة التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة ,

وقال أبو الغيط، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154): "في الفترة الأخيرة تصاعدت التدخلات في شؤون الدول العربية من جانب إيران وتركيا".

وأضاف أبو الغيط، أن الجامعة العربية رفضت خطة الضم الإسرائيلية واعتبرتها جريمة حرب ونجدد الرفض الكامل لهذه الخطط.

وتابع أبو الغيط: "نأمل أن تتوصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار توطئة للتوصل لتسوية سلمية وطنية جامعة".