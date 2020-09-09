مصرع 6 وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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شهد الطريق الزراعي القاهرة-أسوان، أمام مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ونشوب حريق بإحداهما بطريق القاهرة أسوان الزراعي بالقرب من مركز أبو قرقاص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن سبب الحادث تخطي إحدى السيارات مما أدى إلى اصطدامها بالسيارة المواجهة لها مما نتج عنه تفحم احداهما.

وأسفر الحادث عن وفاة "عبد الرحمن. ا" 23 سنة طالب، و"فيصل. م" 65 سنة فلاح و"زيدان. م" 40 سنة، فلاح و"سيد. م" 50 سنة فلاح و"محمود. ن"، 20 سنة عامل، و"علاء. م" 30 سنة عامل.

كما أصيب كل من "مصطفى. س" 29 سنة عامل، و"عبد الرحمن. س" 17 سنة طالب، و"محمد. ع" 21 سنة طالب، و"أحمد. م"، 27 سنة طالب ومحمود. و21 سنة طالب وجميعهم مصابون بجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وأبو قرقاص المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

انتشال جثمان طالب من حمام سباحة بملوي
وعلى جانب آخر تمكن مواطني مدينة ملوى، من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بإحدى حمامات السباحة.

وتلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من مأمور ملوي، بانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بحمام سباحة خاص «كافي شوب» بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان بمدينة ملوي.

وتم نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفي ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب آخر تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 10 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.

حيث أصيب 5 أشخاص على إثر تصادم تروسكل بجرار زارعي بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية دلجا جنوبي المنيا، بينما أصيب 2 آخرين في حادث دراجة نارية بتروسيكل، بطريق فرعي بقرية ميانة بمركز مغاغة، وإصابة شخص في انقلاب توك توك، بقرية ادقاق المسك بمركز مطاي.

كما أصيب 2 آخرين في انقلاب سيارة بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالحوادث وتولت النيابة العامة التصرف.

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ملوي مصرع 6 اشخاص بوابة الفجر المنيا الفجر

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