محافظ بني سويف بـ"عمليات الشيوخ": انتظام التصويت في اليوم الثاني (صور)

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على انتظام عملية التصويت في يومها الثاني ضمن الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تجرى الانتخابات في 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال "مليون و875 ألف مواطن" من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا.





جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.





واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات، وبيانات دقيقة عن أعداد الناخبين أولا بأول كنوع من الاحصاء المبدئي للعملية الانتخابية.





وكان المحافظ قد اسقبل صباح اليوم أعضاء غرفة العمليات المركزية، قبل انعقادها، حيث تمت مناقشة عدد من التفاصيل وآليات عمل الغرف الرئيسية والفرعية الخاصة بمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي التي تجرى على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.





وتجرى جولة الإعادة على "مقعد فردي" بين كل من: نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، أبن قرية الزيتون بمركز ناصر، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد سليمان سرور، ووكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، أبن قرية بهبشين بمركز ناصر، المرشح المستقل.





وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أنه قد تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة والخاصة بالجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردى، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8و9 سبتمبر الحالي، مشيرًا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.



