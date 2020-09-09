تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.10% مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% خاسراً 1.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1400.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 173.9 ألف درهم.









وهبط بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.11% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.12%، كما تراجع سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.51%.