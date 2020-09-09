هناااااااا رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة





هنا رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية،صرحت وزارة التعليم العالى عن ميعاد بدء تنسيق المرحلة الأولى، وأنه سيكون فى اليوم الذى يلى ظهور نتيجة المرحلة الثانية، وأن التسجيل سيكون عبر موقعم الإلكترونى، ونشرت الوزارة عن الأماكن الخالية بالكليات المتوفرة فى هذة المرحلة، وذلك كى يطمئن الطلاب من تواجد أماكن لهم، وأكدت المصادر أن هذة المرحلة لن تنتهى إلا بعد إنتهاء الطلبة الراسبين من أداء إمتحاناتهم فى الدور الثانى لكى يقوموا بالتقديم فى هذة المرحلة.





الكليات المتواجدة فى المرحلة الثالثة

يوجد بعض الأماكن الخالية فى بعض الكليات مثل:





- كلية التجارة قسم الإنتساب.

- ولطلاب القسم الهندسي، يتواجد لهم بعض الأماكن فى المعهد الفنى الصناعى.

- كلية الخدمة الإجتماعية.

- كلية الحقوق بقسميها الإنتظام والإنتساب.

- كلية الآداب بقسميها الإنتظام والإنتساب.

- كافة المعاهد.

- كليات التربية الفنية.

- المعهد الفنى التجارى.

- الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة





أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن درجات قبول الطلاب بالجامعات فى المرحلة الثالثة ومنها:





- كلية التجارة جامعة أسيوط : 315 درجة.

- كلية دار العلوم جامعة القاهرة: 318 درجة.

- كلية التجارة جامعة العريش: 315.5 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة: 316 درجة.

- كلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية: 316.5 درجة.

- كلية التجارة جامعة السويس: 318 درجة.

- كلية الأداب ( إنتساب) جامعة أسيوط: 319.5 درجة.

- كلية التجارة جامعة مدينة السادات: 316 درجة.





كيفية التنسيق للمرحلة الثالثة على موقع تنسيق

- يقوم الطالب بتدوين رغباته من خلال الرابط التالي ( يقوم الطالب بتدوين رغباته من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- بعد فتح الرابط يقوم الطالب بتدوين بياناته مثل الرقم القومى، والرقم السرى المدون بشهادته، ورقم جلوسه.





- ستظهر لك صفحة مخصصة لكتابة الرغبات، قم بتسجيل كافة رغباتك وبالترتيب الصحيح.





- ثم قم بحفظ بياناتك.





- لابد من إتباع التعليمات فى إختيار الجامعة، فقد يتواجد بعض الكليات التى تشترط أن تكون داخل نطاقك الجغرافى.





- وتكون إختيار الجامعة طبقا للقسم الذى قمت بدراسته.





- قم بإختيار الكليات طبقا للأقرب ثم الأبعد.



