الموسيقار الكبير هاني شنودة يلبى دعوة مشروع السكة لحفلة شاى الخميس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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دعا مشروع "السكة"، الموسيقار الكبير هاني شنودة إلى حفلة شاي ودردشة وموسيقى وذلك بناء على رغبة الجمهور.

ومشروع "السكة" هو بيت لتدريب المهتمين بصناعة الأفلام باختلاف تخصصاتهم بداية من تكوين الفكرة والمرور بكل المراحل الموجودة في السكة إلى أن يصل المُنتَج الأخير للمُشاهِد. 

وتقدم السكة تدريبات بالتعاون مع متخصصين في مجالات (التمثيل – الإخراج – الكتابة – التصوير السينمائي – المونتاج – هندسه الصوت)، وستقام الحفلة يوم الخميس ١٠ / ٩ / الساعة ٦ مساءً بمقر ستوديو السكة، على أن يكون الحضور بأسبقية الحجز، لمزيد من التفاصيل من هنا

 

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