"هروح للنائب العام".. أول رد فعل من صاحبة الصور الحقيقية في واقعة زواج فتاتين بالمنصورة

كشفت أمنية شوقي، خبيرة التجميل، وصاحبة الصور الحقيقية في الواقعة التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقيل إنها أول حالة زواج بين فتاتين في مصر، إن هذه الواقعة ليست لها أساس من الصحة، وأنها سوف تلجأ للنائب العام والشرطة للحصول على حقها بعد التشهير بها.



تعود الواقعة عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حساب يحمل اسم "شيرين مكاوي"، وآخر يحمل اسم "ريم محسن"، يعلنان أنهما سوف يتزوجان، مع تعليق يقول: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد"، الأمر الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



بعد انتشار الواقعة، وأصبحت "تريند"، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد أصحابها، خرجت صاحبة الصور الحقيقية لتتحدث عما نُسب إليها، وهي خبيرة تجميل تدعى "أمنية شوقي".



قالت "شوقي": "صاحية النهاردة الصبح على تريند والموضوع إن فيه جريدتين منزلين خبر مش متأكدين منه.. وبلعبوا في سمعة بنات.. أنا أخدت سكرين فيديو للجريدتين دول، وسكرين فيديو للأكونت اللي منزل الكلام ده كله، وسكرين فيديو لأي حد عمل شير، وخد الكلام ده منهم، وهطلع إن شاء الله على النائب العام حالا، وهقدمله الكلام ده كله.



وتابعت: "تغلط فيا واتغلط في واحدة أنا معرفهاش.. والكلام ده مالوش أي أساس من الصحة.. وهروح شرطة الإنترنت وهقدم محضر".



وفي وقت سابق، تقدم المستشار أشرف فرحات مؤسس "حملة خليها تنضف"، ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.



وذكر "فرحات" في بلاغه، أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثليين من الإناث، عبر الفيسبوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.



وتابع المحامي، أن "المثليتين"، أعلنتا الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، لافتا إلى أن ذلك دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.