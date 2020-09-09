"جنايات المنصورة" تنظر قضية اغتصاب طفلة ونزع أعضائها التناسلية

وسط تعزيزات أمنية مكثفة تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم قضية الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى، ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري، وعثر عليها قتيلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية علي يد سيدة و٤ أشخاص، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه، بسبب خلافات علي أرض زراعية.



تعود التفاصيل، إلى تاريخ 30122018 بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية حيث قام بعض أقارب والد الطفلة وهم 3 من أبناء العم وزوجة احدهم وصديق لهم بخطف الطفلة لمساومة والدها على قطعة أرض، وعند فشلهم بعد إبلاغ والد الضحية للشرطة قام احدهم باغتصاب الطفلة وخنقها ونزع أعضائها التناسلية حتي لا يفتضح أمرهم.



وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الستامونى، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة للطفلة، فاطمة إبراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الراد محمد حماد، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني، إبان الوقعة، لكشف غموض الواقعة، بعدما تقدم والد الطفلة ببلاغ ضد نجل عمه عبدالله 35 سنة، يتهمه باختطاف نجلته.





