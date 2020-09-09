"جنايات المنصورة" تنظر قضية اغتصاب طفلة ونزع أعضائها التناسلية
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
محمد كشك
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وسط تعزيزات أمنية مكثفة تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم قضية الطفلة فاطمة إبراهيم مصطفى، ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري، وعثر عليها قتيلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية علي يد سيدة و٤ أشخاص، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه، بسبب خلافات علي أرض زراعية.
تعود التفاصيل، إلى تاريخ 30122018 بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية حيث قام بعض أقارب والد الطفلة وهم 3 من أبناء العم وزوجة احدهم وصديق لهم بخطف الطفلة لمساومة والدها على قطعة أرض، وعند فشلهم بعد إبلاغ والد الضحية للشرطة قام احدهم باغتصاب الطفلة وخنقها ونزع أعضائها التناسلية حتي لا يفتضح أمرهم.
وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الستامونى، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة للطفلة، فاطمة إبراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الراد محمد حماد، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني، إبان الوقعة، لكشف غموض الواقعة، بعدما تقدم والد الطفلة ببلاغ ضد نجل عمه عبدالله 35 سنة، يتهمه باختطاف نجلته.
تعود التفاصيل، إلى تاريخ 30122018 بقرية الحفير التابعة لمركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية حيث قام بعض أقارب والد الطفلة وهم 3 من أبناء العم وزوجة احدهم وصديق لهم بخطف الطفلة لمساومة والدها على قطعة أرض، وعند فشلهم بعد إبلاغ والد الضحية للشرطة قام احدهم باغتصاب الطفلة وخنقها ونزع أعضائها التناسلية حتي لا يفتضح أمرهم.
وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة الستامونى، غموض العثور على جثة طفلة ملقاة في إحدى الأراضي الزراعية بقرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، بعد اغتصابها ونزع أعضائها التناسلية.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة للطفلة، فاطمة إبراهيم مصطفى ٩سنوات بقرية الحفير التابعة للستامونى مركز بلقاس، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، والمبلغ بغيابها في 20 ديسمبر الماضي في المحضر رقم 92019 إداري.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الراد محمد حماد، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني، إبان الوقعة، لكشف غموض الواقعة، بعدما تقدم والد الطفلة ببلاغ ضد نجل عمه عبدالله 35 سنة، يتهمه باختطاف نجلته.
التحريات تكشف التفاصيل
وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة سيدة و4 شباب، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه "ج" 30 سنة - عامل زراعي، وآخر يدعى "على" 41 سنة، وشهرته "عزوز"، والمتهمة "س. خ. ف"، 20 سنة، الزوجة الثاني للمتهم الأول، و"أحمد ا. ع" 20 سنة.
وتبين أن خلافات نشبت بين المتهم الأول وزوجته مع والد المجني عليها بسبب أرض زراعية، ما دفعهما للتفكير في خطف ابنته الصغرى بمساعدة باقي المتهمين، وقاموا باحتجازها داخل منزل مهجور؛ ملك والدة المتهمة.
وأكدت التحريات، أن المتهمين تعدوا على المجني عليها جنسيًا، وقاموا بهتك وقطع أعضائها التناسلية، بغرض تضليل الأجهزة الأمنية والإيحاء بأنها واقعة اغتصاب.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للانتقام من والد الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وطالب أهالي الطفلة فاطمة، بالإعدام للجناه بالقصاص العادل من مرتكبي حادثة اغتصاب، وقتل نجلتهم بالجلسة المنعقدة غدا الأربعاء ٢٠٢٠٩٩ النظر في قضية شهيدة الحفير فاطمة أبوالعلا.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة سيدة و4 شباب، تزعمهم نجل عم الأب وشقيقيه "ج" 30 سنة - عامل زراعي، وآخر يدعى "على" 41 سنة، وشهرته "عزوز"، والمتهمة "س. خ. ف"، 20 سنة، الزوجة الثاني للمتهم الأول، و"أحمد ا. ع" 20 سنة.
وتبين أن خلافات نشبت بين المتهم الأول وزوجته مع والد المجني عليها بسبب أرض زراعية، ما دفعهما للتفكير في خطف ابنته الصغرى بمساعدة باقي المتهمين، وقاموا باحتجازها داخل منزل مهجور؛ ملك والدة المتهمة.
وأكدت التحريات، أن المتهمين تعدوا على المجني عليها جنسيًا، وقاموا بهتك وقطع أعضائها التناسلية، بغرض تضليل الأجهزة الأمنية والإيحاء بأنها واقعة اغتصاب.
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للانتقام من والد الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وطالب أهالي الطفلة فاطمة، بالإعدام للجناه بالقصاص العادل من مرتكبي حادثة اغتصاب، وقتل نجلتهم بالجلسة المنعقدة غدا الأربعاء ٢٠٢٠٩٩ النظر في قضية شهيدة الحفير فاطمة أبوالعلا.
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