خطة سرية من ليفربول للتعاقد مع تياجو ألكانتارا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
ألكانتارا
ألكانتارا
أحمد عصام
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يرغب مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد تياجو ألكانتارا مع فريق بايرن ميونخ في صيف موسم 2021 القادم.

وأشارت تقارير حسب "سكاي سبورت"، إن ليفربول قد يفكرون بالتوقيع مع تياجو في يناير المقبل لينتقل لهم مجاناً الصيف المقبل، ويتفادون دفع أي مبلغ مالي من أجله.

وأوضحت تلك التقارير، إن فكرة ليفربول جاءت بعد انسحاب فريق برشلونة من سباق التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني في الميركاتو الصيفي.

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