التعليم العالي: القبول في الجامعات الأهلية لن يعتمد على التنسيق فقط
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:37 ص
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن القبول في الجامعات الأهلية لن يعتمد على التنسيق، مشيرًا إلى أن هناك اختبارات محددة لقياس المستوى تعتمد على خبرات ومهارات الطلاب وليس الحفظ.
وأضاف عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة تركز على ثلاث اختبارات اللغة والتخصص والتفكير النقدي.
وأوضح أن قاعة المؤتمرات في جامعة الجلالة تستطيع استضافة الأحداث العالمية، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لتأسيس أكاديمية للعلوم لقبول طلاب الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بها.
وتابع: "ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرا خلال السنوات الماضية وهناك 20 جامعة مصرية في التصنيفات الدولية، ووجودنا في التصنيفات العالمية كان بفضل هذا الملف".
واستطرد وزير التعليم العالي "ليس من السهل جذب الجامعات الدولية للعمل داخل مصر ووجودهم يدعم نظرة العالم الإيجابية لنا".
وحول بداية العام الدراسي الجديد أشار إلى أن العام الدراسي الجديد والمقرر له في 17 أكتوبر الجاري سيعتمد على النظام الهجين والتعليم عن بعد، موضحًا أن الكليات العملية سيكون فيها نسبة الحضور أكبر من الكليات النظرية.
وأضاف عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة تركز على ثلاث اختبارات اللغة والتخصص والتفكير النقدي.
وأوضح أن قاعة المؤتمرات في جامعة الجلالة تستطيع استضافة الأحداث العالمية، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لتأسيس أكاديمية للعلوم لقبول طلاب الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بها.
وتابع: "ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرا خلال السنوات الماضية وهناك 20 جامعة مصرية في التصنيفات الدولية، ووجودنا في التصنيفات العالمية كان بفضل هذا الملف".
واستطرد وزير التعليم العالي "ليس من السهل جذب الجامعات الدولية للعمل داخل مصر ووجودهم يدعم نظرة العالم الإيجابية لنا".
وحول بداية العام الدراسي الجديد أشار إلى أن العام الدراسي الجديد والمقرر له في 17 أكتوبر الجاري سيعتمد على النظام الهجين والتعليم عن بعد، موضحًا أن الكليات العملية سيكون فيها نسبة الحضور أكبر من الكليات النظرية.
السياحة التعليمية
وفي سياق منفصل لفت عبدالغفار إلى أن هناك اتجاه لدعم ما يسمى بـ "السياحة التعليمية" بتفعيل مبادرة "ادرس في مصر" والتي توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا، مضيفًا "هناك 75 ألف طالب أجنبي يدرسون في مصر.
وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة الجلالة الأهلية من الصروح العلمية المتميزة للغاية.
وأشار وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، إلى أن جامعة الجلالة على تقع مساحة 173 فدان، وبها 15 كلية، و66 برنامج من أرقى البرامج المقدمة على مستوى العالم.
وكانت بدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.
ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلاله مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.
كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.
وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.
وفي سياق منفصل لفت عبدالغفار إلى أن هناك اتجاه لدعم ما يسمى بـ "السياحة التعليمية" بتفعيل مبادرة "ادرس في مصر" والتي توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا، مضيفًا "هناك 75 ألف طالب أجنبي يدرسون في مصر.
وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة الجلالة الأهلية من الصروح العلمية المتميزة للغاية.
وأشار وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، إلى أن جامعة الجلالة على تقع مساحة 173 فدان، وبها 15 كلية، و66 برنامج من أرقى البرامج المقدمة على مستوى العالم.
وكانت بدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.
ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلاله مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.
كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.
وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.
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