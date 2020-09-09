التعليم العالي: القبول في الجامعات الأهلية لن يعتمد على التنسيق فقط

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن القبول في الجامعات الأهلية لن يعتمد على التنسيق، مشيرًا إلى أن هناك اختبارات محددة لقياس المستوى تعتمد على خبرات ومهارات الطلاب وليس الحفظ.



وأضاف عبدالغفار خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن معايير اختيار الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية سيتوقف على اختبارات معتمدة تركز على ثلاث اختبارات اللغة والتخصص والتفكير النقدي.



وأوضح أن قاعة المؤتمرات في جامعة الجلالة تستطيع استضافة الأحداث العالمية، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لتأسيس أكاديمية للعلوم لقبول طلاب الدراسات العليا ودعم البحث العلمي بها.



وتابع: "ملف البحث العلمي في مصر تحسن كثيرا خلال السنوات الماضية وهناك 20 جامعة مصرية في التصنيفات الدولية، ووجودنا في التصنيفات العالمية كان بفضل هذا الملف".



واستطرد وزير التعليم العالي "ليس من السهل جذب الجامعات الدولية للعمل داخل مصر ووجودهم يدعم نظرة العالم الإيجابية لنا".



وحول بداية العام الدراسي الجديد أشار إلى أن العام الدراسي الجديد والمقرر له في 17 أكتوبر الجاري سيعتمد على النظام الهجين والتعليم عن بعد، موضحًا أن الكليات العملية سيكون فيها نسبة الحضور أكبر من الكليات النظرية.





