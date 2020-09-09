"التعليم العالي": نحتاج إلى تسليط الضوء على بائع الفريسكا وأمثاله

أشاد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بالطالب إبراهيم عبدالناصر الحاصل على 99.6% في الثانوية العامة صاحب مقطع الفيديو المتداول المعروف بالطالب بائع الفريسكا.



وقال "عبدالغفار"، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن هناك آلاف من الطلاب مثل إبراهيم بائع الفريسكا ويجب تسليط الضوء على المتميزين أمثاله".



وأضاف: "هذا الطالب شخصية من الشخصيات المصرية الأصيلة وهو ما نبحث عنه، خاصة أننا عرضنا عليه دخول أي جامعة سواء القاهرة أو حتى جامعة الجلالة، ولكنه أكد أنه يريد الالتحاق بطب الإسكندرية وتخصص جراحة عامة".



وفي ذات السياق تابع وزير التعليم العالي "الطلبة المصريين أثبتوا تفوقهم في كافة الجامعات العالمية، وهناك 30 ألف طالب مصري يسافرون إلى الخارج للتعليم وهو ما دفعنا إلى إنشاء الجامعات الأهلية التي تقدم نفس مستوى التعليم بالخارج".



وأشار إلى أن مصر بها جامعات حكومية ودولية وخاصة وتكنولوجية وأهلية لمخاطبة كافة شرائح المجتمع، مستطردًا "نسعى لتكون مصر قبلة الباحثين عن تعليم عالي بجودة عالمية ونعمل على تسويق جامعاتنا في الخارج".



وكان انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".



وأضاف: "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي".



وفي ذات السياق قال إبراهيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".



وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.



وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.



وأضاف طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية، موضحا أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.