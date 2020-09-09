"التعليم العالي": مستعدون للموجة الثانية لفيروس كورونا.. وقلقون على الشباب (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
شيماء حسن
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، استعداد الدولة المصرية للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان فارقين في مواجهة الفيروس في مصر.

وقال "عبدالغفار"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء: "قلقون بشأن الشباب والفئات العمرية الصغيرة من الموجة الثانية للفيروس لأنهم أقل التزامًا بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن كبار السن أدركوا خطورة الفيروس واتخذوا الإجراءات الاحترازية بالبقاء في المنازل".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن المستشفيات الجامعية مستعدة كخط دفاع خلف وزارة الصحة لمواجهة أي موجة ثانية متوقعة مثلما حدث في جميع دول العالم، مستطردًا "قمنا بتدريب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس للمساعدة في مواجهة الفيروس".

وأضاف: "اعتمدنا على حساب معدلات إصابات الفيروس على علم البيانات بمساعدة الدكتور هشام العسكري الذي ساعد كثيرًا في توقع سيناريوهات الإصابات".

وأكد: "الدولة أدارت هذه الأزمة بشكل علمي متكامل بين الوزارات المعنية، وتوقعنا سيناريوهات مستقبلية للفيروس وكانت وهذا كان السبب في نجاح قرارات الدولة المصري".

آخر تطورات فيروس كورونا
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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