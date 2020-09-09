الكنيسة تكشف عن تطورات الحالة الصحية للأنبا باخوميوس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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كشفت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الحالة الصحية للأنبا باخوميوس، حيث أصدرت بيانا رسميا ونص البيان على التالي: نشكر إلهنا الصالح على سلامة وعودة أبينا المطران نيافة الأنبا باخوميوس إلى مقر إقامته بالمطرانية بدمنهور، مساء الثلاثاء.

وتابع البيان: وإذ نشكر جميع الأحباء على جزيل محبتهم وسؤالهم الدائم، ننوه بأنه وفقًا لتعليمات الفريق الطبي المعالج، سيتم منع الزيارات نهائيًا خلال الفترة القادمة لحين اكتمال فترة التعافي، راجين صلواتكم.

هذا، واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي وC.T.V وME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.

وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا". وطرحت خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا"، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات)، "الخريطة الإعلامية في مصر وموقع الكنيسة فيها"، كما تم تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.

وقدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا ومنسق اللقاء تقريرًا عن اللقاء الأول الذي أقيم الشهر الماضي.

ونوقشت أيضًا خلال اللقاء مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الإعلامية الكنسية الجاري العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها كافة الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.

وفى سياق منفصل اجتمع اليوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بمسئولي خدمة فرح وعطاء بمقر الإيبارشية، وذلك بحضور الأب يوسف أسعد راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهوا والأب جورج جميل راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بأحمد حلمي والعديد من خدام الخدمة بأغلب كنائس الايبارشية، هذا وعبر نيافة الانبا باخوم عن سعادته بذلك اللقاء وان هدفه هو المقابلة وجها لوجه حيث أن وسائل الاتصال المختلفة لا تجعلنا نتواصل، مكملا بتأكيده على أن الكنيسة تقوم علي الشركة والتواصل.

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