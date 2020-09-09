مستشار الرئيس: التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمي بنسبة 100%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مقدمي الخدمة الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأولى بالحصول على تطعيم الإنفلونزا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطقم الطبية يجب أن تكون حالتهم الصحية جيدة حتى يتمكنوا من مواصلة حربهم على الفيروس القاتل، وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى المصابين.



ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يحمى 100% ومن الممكن أن يصاب الشخص بالإنفلونزا رغم أنه أخذ التطعيم، وتابع:"ولكن ما قيمة ذلك..انه يقلل من حدة المرض ومضاعفاته".



ونصح "تاج الدين"، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالحصول على تطعيم الإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل جميع المواطنين على هذا التطعيم، وتابع: "لا يوجد دولة في العالم تقوم بمنح تطعيم الإنفلونزا لجميع مواطنيها، ولكن هناك فئات معينة تحصل عليه".



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

