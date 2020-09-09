جامعة الجلالة.. نموذج عصري بتكلفة 13 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة الجلالة تقدم نموذج تعليمي جديد وعصري يتوافق مع العصر الحديث، مشيرًا إلى أنه تم توفير التكنولوجيا الحديثة لتطوير فكرة الجامعة الذكية التي تتعامل مع برامج ذكية تربط الطالب بعضو هيئة التدريس.



وأضاف عبدالغفار في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر شهدت ثورة تعليمية آخر 6 سنوات بفضل القيادة السياسية والحكومة التي توفر كافة الدعم لمجال التعليم، موضحًا أن تكلفة إقامة جامعة الحلالة فقط تصل إلى 13 مليار جنيه بدون ثمن الأرض.



وتابع: "نتواصل مع العلماء المصريين للتدريس داخل الجامعات الأهلية التي تعتمد على برامج ومناهج دراسية وفقًا للمعايير العالمية"، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع الجامعات العالمية للتعاون مع هذه الجامعات الأهلية.



واستطرد: "هناك تواصل مع 140 عالم مصري عن طريق التعليم عن بعد أو التواجد داخل مصر فترة معينة، وسيتم تخصيص عدد من المنح للطلبة المتفوقين، ونؤكد أن هذه الجامعات هدفها التكامل مع منظومة التعليم العالي ولا تتعارض معه".



وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن جامعة الجلالة الأهلية من الصروح العلمية المتميزة للغاية.



وأشار وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، إلى أن جامعة الجلالة على تقع مساحة 173 فدان، وبها 15 كلية، و66 برنامج من أرقى البرامج المقدمة على مستوى العالم.



وكانت بدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.



ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.





ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلاله مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.



كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.



وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.

