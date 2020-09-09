أحمد موسى يكشف تفاصيل تدريس مادة القيم والأخلاق (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادة للقيم والأخلاق واحترام الآخر جاءت بناء على اقتراح من الطفل مهند في مؤتمر "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السيسي رد على مهند وقال سيتم التطبيق فورا واليوم وزير التعليم يفاجئ الجميع ويعلن عن تدريس المادة.

وتابع الإعلامي، أن الفكرة تستحق وتم تنفيذها بناء على تكليف من الرئيس السيسي وأن الوزير ذكر ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء.

وعرض موسى جانبا من مؤتمر قادرون باختلاف والجزء الذي اقترح فيه الطفل مهند فكرة تدريس المادة ورد الرئيس السيسي عليه.

وفي سياق أخر، قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري مع بلده ضد الخونة الإخوان والعملاء خدم تركيا وقطر، مؤكدا أن الشعب المصري ألقى بالإخوان في الزبالة يوم 30 يونيو ووضعهم تحت حذائه.

ولفت الإعلامي إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تتحكم في إرادة المصريين، مشيرا إلى أن الإخوان يواصلون التحريض ضد مصر

وتابع: "الإخوان لا يتمنون لمصر والمصريين إلا كل الشر، مردفا "الإخوان خلال فترة حكمهم عملوا على تمكين أنفسهم في مفاصل الدولة ونسوا المصريين".

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