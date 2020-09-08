وائل الإبراشي: السودان تكبد خسائر كبرى جراء الفيضانات

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:29 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مصر لا تنكمش بداخل وتساعد الدول الشقيقة وقت الأزمات، موضحًا أن السودان ليست دولة شقيقة فقط بل هناك علاقات مصيرية وتاريخية وشعبية وبالتالى القضية تختلف تمامًا عندما تتعرض إلى نكبة مثل نكبة السيول.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر عينها على حل الوضع الإنسانى في السودان ولذلك تقدم المساعدة اللازمة لذلك وتساعد القيادة السياسية هناك أيضًا، وتابع:"مصر تؤدى هذا الدور بشكل يختلف مما إذا كانت تؤديه مع دول أخرى نظرًا لعمق العلاقات وطبيعتها والتلاحم الكبير بين البلدين ".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن السودان تكبد خسائر كبرى جراء الفيضانات التي تعرض لها مؤخرًا،

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع الـ "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة مصر فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان.

وأوضح الفيديو أنه استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهوريتي السودان وجنوب السودان، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وفى نفس السياق أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.

من جانبهم قدم الأشقاء في دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون في دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم في ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما في محنتهما الحالية.

ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، السبت، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.

وكتب "السيسي"، عبر صفحته: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات".

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