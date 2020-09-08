استأنف الرحلات الجوية المنتظمة في الأردن

يستأنف الأردن، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.









وقالت مصادر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطائرة الأولى بعد استئناف حركة الطيران المنتظم رسميا ستصل عند الساعة 45ر6 دقيقة من مساء اليوم، وهي "رحلة عارضة" لطائرة فلاي جوردن قادمة من تركيا، الدولة ذات التصنيف الأخضر، وفق التصنيف اللوني المحلي للدول والوجهات، وتقل على متنها 140 مسافرا، تليها طائرتان قادمتان من الوجهة ذاتها، واحدة "منتظمة" للخطوط التركية، وتصل عند الساعة 45ر10 مساء، وأخرى عارضة لطائرة تتبع الشركة الأردنية للطيران، وتصل عند الساعة 45ر12 صباحا.

وأعلن وزير النقل، خالد سيف، قبل أيام، أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة، سيكون في الثامن من أيلول الحالي بحسب الحالة الوبائية.

وصنف الأردن، الدول والوجهات، وفق الحالة الوبائية فيها، إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 أيلول الحالي.

وتشمل قائمة الدول الخضراء، كندا وقبرص والتشيك والدنمارك واليونان وهونغ كونغ وهنغاريا وليتوانيا وماليزيا والمغرب وبولندا وسويسرا وتايلند وتركيا وتونس.

ويشترط التصنيف على القادمين من هذه الدول أن يمضوا آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادمين منه، علاوة على إحضار اختبار فحص "PCR" بنتيجة سلبية على أن يجرى خلال 72 ساعة قبل موعد القدوم من الدولة المصنفة خضراء أو صفراء أو حمراء، إضافة إلى إجراء الفحص من جديد عند وصول المسافر إلى المطار على نفقته الخاصة، وانتظار النتيجة في المنطقة المخصصة لانتظار القادمين، ويختم جواز سفره ويدخل أراضي المملكة في حال كانت نتيجة المسافر سلبية، ولم يخالط حالة إيجابية داخل الطائرة.

أما إذا كانت نتيجة القادم من الدول الخضراء إيجابية، فإن المسافر يعامل حسب البرتوكول المتبع مع الحالات المصابة، وينقل إلى أحد المستشفيات المعتمدة للعلاج، على أن يكون العلاج لغير الأردنيين على نفقتهم الخاصة، كما يطلب من القادم تغطية كلفة علاجه بقسيمة تأمين خاصة.

ويخيّر المخالطون لحالة إيجابية على نفس الطائرة، بين العودة على نفس الطائرة إن أمكن أو الحجر لمدة 7 أيام يجرى في اليوم السادس منها فحص PCR، في حين تنتهي فترة الحجر في اليوم السابع إن كانت نتيجة الفحص الثاني سلبية.

وحدد التصنيف اعتبار المخالط لحالة مؤكدة على الطائرة نفسها بكل من كانت نتيجته سلبية وكان مقعد جلوسه في الطائرة ضمن مقعدين على يمين أو يسار الحالة المصابة أو كان جالسا في أحد المقاعد ضمن صفين خلفي أو أمامي للحالة المصابة، وتطبق الاعتبارات السابقة على طاقم المضيفين في حال ظهور إصابة على الطائرة.

وتشمل قائمة الدول الصفراء الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا والإمارات.

ويحضر القادمون من الدول المصنفة بالصفراء فحص PCR أجري لكل منهم خلال 72 ساعة قبل القدوم، ثم يحجرون مؤسسيا لمدة 7 أيام بعد وصولهم المطار، ويجرى لهم فحص PCR في اليوم الأول للدخول على نفقتهم الخاصة وفي اليوم السابع من الحجر، ويغادرون في اليوم الثامن من الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وتتبع مغادرتهم بحجر منزلي لمدة أسبوع.

ووضع التصنيف، البحرين وبلجيكا وفرنسا والعراق والكويت ولبنان وليبيا وعُمان وقطر وفلسطين وروسيا والسعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية ومصر والسودان وسورية واليمن وإسرائيل ورومانيا، في قائمة الدول الحمراء.

ويحضر القادمون من الدول المصنفة بالحمراء فحص PCR، ثم يحجرون مؤسسيا لمدة 7 أيام يُفحص خلالها جميع القادمين لمرتين، مرة عند الدخول ومرة في اليوم السابع من الحجر.

ويغادر القادمون من الدول المصنفة بالحمراء الحجر المؤسسي في اليوم الثامن منه، ويحجرون بعد مغادرتهم الحجر المؤسسي في منازلهم مع التزامهم بارتداء الأساور الإلكترونية.

وفرضت شروط السفر الجديدة غرامة مقدارها 10 آلاف دينار على المسافر الذي يدلي بمعلومات مغلوطة.