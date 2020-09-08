فريق شارموفرز يقترب من الـ 2 مليون بكليب "سينجل"

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حققت كليب "سينجل" الجديد لـ فرقة شارموفرز نجاحًا كبيرًا بعد طرحه عبر قناتهم الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وحصد كليب "سينجل" على 1،768،831 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه بـ يومبن على موقع "يويتوب".



كليب "سينجل" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع.. وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن الأحداث.



والكليب من إنتاج شركة اجورا للإنتاج الفنى علي فايز وإسلام الدخخني ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

