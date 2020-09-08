أستاذ علم أحياء يزف خبرا سارا عن اللقاح الروسي لكورونا (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:32 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك" مميز وفعال وليس له مثيل.

وتابع "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء انه حصل على اللقاح الروسي وتناوله يكون على جرعتين.

ولفت الدكتور محمود الأفندي، إلى أن اللقاح الروسي مجرب وآمن بالشكل الكافي، لافتا إلى أنه يعطي الجسم مناعة بعد 5 او 6 أيام من تناوله.

وأكد أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم على أن الشوشرة حول اللقاح الروسي لأسباب اقتصادية وهناك تنافس بين العديد من الدول لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79008 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 100041 حالة من ضمنهم 79008 حالات تم شفاؤها، و5541 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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