سفير القاهرة بموسكو: مصر خامس دولة تستأنف حركة الطيران (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، إن مصر الدولة الخامسة التي يتم السماح لها باستئناف حركة السياحة مع روسيا وإن بداية الحركة غدا ورحلات مصر للطيران ستبدأ يوم 17 سبتمبر.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة الغد كاملة العدد وهذا يضع علينا مسئولية للترويج لجميع المقاصد التي غابت عن السوق الروسي.

وتابع سفير مصر في روسيا أن مصر تقدم تنوع كبير أمام السائح الروسي بعد أن كان التركيز على السياحة الشاطئية وهناك احصائية حول البحث في السوق الروسي عن مصر بمجرد الحديث عن فتح الطيران واثبتت الاحصائية اهتمام كبير وهذا مؤشر على أننا نحتاج للتسويق الجيد في السوق الروسي.

يأتى ذلك في إطار المجهودات المبذولة من السفارة لعودة الطيران المنتظم بين مصر وروسيا من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالبلدين التي كللت بالنجاح، علما بأن مصر هي الدولة الخامسة التي تستأنف روسيا الطيران معها، وبمعدل ٣ رحلات أسبوعيا وهو المعدل الذي يفوق عدد الرحلات المخصص لأغلب الدول الأخرى التي تم استئناف الطيران معها في روسيا. وتتابع السفارة اتصالاتها مع الجهات المختصة بالبلدين للانتهاء من الترتيبات الخاصة ببدء التشغيل

ومن المقرر أن يتم استئناف حركة الطيران بين البلدين غدا، بعد توقفها قرابة ستة أشهر على خلفية تفشى وباء كورونا فى العالم، وسوف يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا من موسكو الى القاهرة والعكس. 

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