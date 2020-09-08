بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
دخل نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وأبدى الفريق السماوي أيضًا رغبته في التوقيع مع اللاعب، وتدعيم صفوفه وخطفه من أنياب النادي الأهلي، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وأعلن بيراميدز، عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 5 مواسم مقبلة بالانتقالات الحالية.

وكان عرض بيراميدز يتضمن التعاقد مع رمضان لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، إلى جانب زيادة راتب اللاعب الذي يتقاضاه سنويا.

واتفق النادي السماوي مع اللاعب على حصوله على ما يقرب من 33 مليون جنيه، إلى جانب منح نادي هيدرسفيلد مبلغ مالي لحسم صفقة رمضان صبحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد إبراهيم صفقة رمضان بيراميدز الأهلي

أخبار تهمك

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

صدق أو لا تصدق.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع رمضان صبحي

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

بعد رحيله عن الأهلي.. كشف حساب رمضان صبحي داخل القلعة الحمراء (أرقام وبطولات)

بيراميدز يوضح موقفه الرسمي من مفاوضات رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

06:09 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

06:24 م

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟