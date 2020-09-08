تراجع حاد في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات





اصيبت البورصات الأوروبية بتراجع حاد في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى هبط بنحو 2 المائة لتستمر الموجة البيعية التي بدأت الأسبوع الماضي مع خسائر "وول ستريت".





وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري.





لا تزال التوترات بين واشنطن وبكين محط اهتمام المستثمرين بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى فكرة "الانفصال" الاقتصادي عن الصين.





وبالعودة إلى أوروبا، تخطط المملكة المتحدة لتكثيف استعداداتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة هذا الأسبوع.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة إلى 363.7 نقطة، في حين هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.1 بالمائة إلى 5930.3 نقطة.





فيما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1 بالمائة عند 12968 نقطة، في حين انخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 1.6 بالمائة إلى 4973 نقطة.





وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1793 دولار.