مي كساب تنعى وفاة الفنانة السودانية ستونة

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نعت الفنانة مي كساب، وفاة الفنانة السودانية ستونة، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "كساب" قائله: "‎ ستونة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون كانت ست طيبة وحنونة ربنا يصبر قلب زوجها وكل اللي بيحبوها نسألكم الفاتحه والدعاء".



يذكر أن الفنانة السودانية ستونة توفيت صباح اليوم، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات ودخولها غرفة العناية المركزة.