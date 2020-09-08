من عامل لـ"ديلر المنطقة".. رحلة سقوط تاجر الكيف في الحوامدية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كعادته يخرج العامل العشريني العمر، صباح كل يوم، ليعمل في مصنع السكر، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وفي المساء يتجول بشوارع باحثًا عن أحد متعاطي المخدرات، لبيع أقراص مخدرة له.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، بقيام عامل بمصنع السكر، بمزاولة نشاطًا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، وحوالي 25 ألف جنيه، وهاتفين محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصنع سكر فيروس كورونا عامل بمصنع سكر ديلر تجارة المخدرات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فيرديناد يحذر ليفربول من خسارة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فايلر يحدد شرطه الوحيد للعفو عن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 23 ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 17 دقيقة

المهلة الأخيرة.. كيف تدعم الدولة المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء؟

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 16 ساعة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بأقراص مخدرة وحشيش وبانجو.. سقوط 29 "ديلر" في الجيزة

بـ6 كيلو بانجو. .حبس "ديلر أطفيح" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

سقوط "عصابة الشقيقين" في الجيزة

سقوط عصابة "الكيف" في الحوامدية

حبس شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بالحوامدية

"حول منزله وكرا لتجارته".. أمن الجيزة يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:59 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

05:01 م

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

02:30 م

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟