بالأرقام.. تعرف على تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي نجم النتتخب المصري الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد مدته 5 سنوات قادمًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ووقعت إدارة بيراميدز عقدًا مع رمضان صبحي لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات؛ لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللاعب خلال السنوات المقبلة.

وكان عرض بيراميدز يتضمن التعاقد مع رمضان لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، إلى جانب زيادة راتب اللاعب الذي يتقاضاه سنويا.

واتفق النادي السماوي مع اللاعب على حصوله على ما يقرب من 33 مليون جنيه، إلى جانب منح نادي هيدرسفيلد مبلغ مالي لحسم صفقة رمضان صبحي.

وأكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة وأن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.

وشدد اللاعب في المؤتمر الصحفي فى تقديمه على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفا بأن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة، 

وأضاف بأن الجميع في النادي يعمل بأقصى جهد، وشدد على ان انضمامه للفريق تحدي جديد له.

وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.

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