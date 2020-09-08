عاجل - تعرف على عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددًا من العقوبات تجاه ١٠ أسماء بعد إحالتهم إليها بسبب انتقادهم للحكام المصريين خلال مباريات الدوري الممتاز.





وجاءت العقوبات كالتالي:





- مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه





- عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه





- خالد مهدي توبيخ





- أمير مرتضى حفظ





- فرج عامر 50 ألف





- سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه





- طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه





- طارق هاشم توبيخ





وكانت وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية وهم، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وسمير حلبية رئيس النادي المصري، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.



