وزير التعليم العالي يكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس، 10 سبتمبر الجاري.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام. 

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط من هنا

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، بزيارة تفقدية لمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برفقة الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والأستاذ أحمد الشيخ القائم بأعمال رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة الانتهاء من كافة الأمور الفنية المتعلقة بمبنى وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص ليصبح جاهزا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الجامعي الجديد.

ويهدف إنشاء المبنى الجديد إلى توفير مكان مميكن لتقديم خدمة مميزة للطلاب ولتسهيل الإجراءات الإدارية لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك في اطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالمنظومة الإدارية والخدمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية، علما بأنه بافتتاح المبنى الجديد ستطلق الوزارة مجموعة من الخدمات الإدارية الإليكترونية تختص بشئون المعاهد والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بالإضافة للجامعات الأهلية.

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