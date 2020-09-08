مكرم محمد أحمد: علاقة مصر والسودان قوية ومستمرة (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن علاقة مصر بالسودان قوية، ودخلت اختبارات كثيرة، والمصالح المصرية السودانية تكاد تكون موحدة.



وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن حجم التعاطف المصري مع السودان يساعد في تخفيف أزمة الفيضان التي تتعرض لها.



وتابع، أنه الآن أصبح هناك مرجعية إفريقية يمكن الاحتكام اليها، مشددًا على أن مشوار مفاوضات سد النهضة طويل، ولكن علاقة مصر والسودان قوية ومطردة ومستمرة، وأزمة سد النهضة سوف تخضع للتفاوض، وإفريقيا الموحدة تلعب دور واضح في هذا الملف، وهناك مأرب كثيرة يمكن أن تؤدي لتسوية المشكلات التي يصعب تسويتها بالحرب.



وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، عن تعازيه لأهالي ضحايا السيول والفيضانات في السودان.



وكتب "السيسي"، عبر صفحته: "خالص التضامن مع اشقاءنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق، والتي ادت الى خسائر مفجعة في الافراد والممتلكات".



وأضاف: "وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وان يلهم اسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان".



وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، قالت فيه: "استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط شعبي وادي النيل ووحدة المسار والمصير التي تجمع بين مصر والسودان، تُعرب مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل.



وأضافت: "إذ تعرب مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان الشقيق، فتؤكد مصر على استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالًا بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربةً عن ثقتها في تجاوز السودان حكومةً وشعبًا لتلك الأزمة".