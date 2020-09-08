أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 فى أجواء من التفاؤل وبنظرة إيجابية نحو المستقبل عقدت اليوم شركة اورنچ مصر حفل تكريم بمقر الشركة في القرية الذكية لتكريم الطالب المصري إبراهيم عبد الناصرالمتفوق دراسياّ والذي ذاع صيته خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعيتحت اسم "بائع الفريسكا" يحكى قصة تفوقه الدراسي وحصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، ما مكنه لاحقا من دخول كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وخلال الحفل قدمت شركة اورنچ مصر للطالب المتفوق إبراهيم عبد الناصر منحة دراسية قيمتها 100 ألف جنيه مصري لدعم مسيرته التعليمية، بالتعاون مع مؤسسه تروس مصر للتنميةوالتي ستقوم بالإشراف ومتابعة أوجه صرف المنحةالتي ستشمل مستلزمات دراسية وكورسات تعليمية بالإضافة إلى جزء مادي لتيسير سبل المعيشة.

وقد حضر الحفل كل من المهندس ياسرشاكرالرئيسالتنفيذيوالعضوالمنتدبلشركة اورنچ مصر، والسيد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم خاطر مؤسسمؤسسةتروسمصرللتنمية (ومصور وناشر فيديو قصة إبراهيم)والاعلامي اسامة كمال ولفيف من قيادات شركة اورنچ مصر. 

وتأتي المنحة في إطار حرص  اورنچ مصر على دعم ومساندة النماذج الملهمة في المجتمع المصري ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم، وتسليط الضوء على قصص الكفاح التي أثبتت أن العزيمة والإصرار هما مفتاح النجاح وتحويل الأحلام إلى واقع.

ومن خلال قطاع المسؤولية المجتمعية، حرصت اورنچ مصر دائما على دعم الشباب ورواد الأعمال حيث عملت على توفير حلول متكاملة ومتطورة لتهيئة أفضل سبل الدعم لهم لتمكنهم من بدء وتطوير المشروعات المختلفةمن خلال توفير كافة تقنيات الاتصال الأساسية للصوت والبيانات مع مجموعة متنوعة من الخدمات في ذات القطاع، كما أطلقت عدة مبادرات وحملات سابقة لتقديم الدعم الفني والمادي للطلاب الموهوبين والمتفوقين، بالإضافة إلى رعاية المسابقات الشبابية مثل "ايناكتس" وغيرها، ولذا لم يكن الشاب إبراهيم عيد اللطيف أول من حصل على دعم الشركة، حيث أن للشركة باع طويل في دعم التعليم والشباب خلال أكثر من 16 سنة متواصلة.
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية
أورنچ مصر تحتفل بـ "بائع الفريسكا" وتقدم له منحة دراسية

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