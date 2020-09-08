بايرن ميونيخ يستعد لانطلاقة الموسم الجديد

يستعد بايرن ميونيخ بطل الثنائية الألمانية والمُتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لبداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، حيث يستأنف فريق بايرن ميونخ الألماني نشاطه اليوم الثلاثاء من خلال الخضوع لفحص "كورونا" والتدريبات الإلكترونية.





وانتهت العطلة سريعا بالنسبة للفريق البافاري الذي توج بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) خلال الموسم المنقضي.





ويحتاج هانزي فليك المدير الفني للفريق الآن إلى تجهيز فريقه في غضون عشرة أيام فيما لا تزال بعض الأسئلة بحاجة إلى إجابات قبل بداية الموسم الجديد.





ويخوض لاعبو الفريق بقيادة حارس المرمى مانويل نوير تدريباتهم العادية بداية من يوم الجمعة المقبل في مقر التدريبات بشارع "سايبنر" وذلك بعد الاطمئنان على نتيجة الفحوص والأشعات التي سيخضع لها اللاعبون.





وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري :"لبدء الموسم الجديد، تشير جميع الساعات إلى الرقم صفر".





ولم يعد أمام فليك سوى عشرة أيام لتجهيز لاعبيه لأول مباراة رسمية حيث يصطدم فيها بفريق شالكه في 18 سبتمبر الحالي في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) .





وأوضح فليك :"هناك مقولة جميلة : النجاح ليس مملوكا أبدا، إنه مستأجر فقط والإيجار مستحق كل يوم".





وأشار فليك :"نعلم جميعا أن الموسم الجديد في البوندسليجا سيكون أكثر تنافسية. أصبح بوروسيا دورتموند أقوى، ولايبزج أيضا منافس قوي، وكذلك باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ".





ويعود اللاعبان نيكلاس شوله وليروى ساني المنضم حديثا لبايرن إلى صفوف الفريق بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الألماني في مباراتي إسبانيا وسويسرا يومي الخميس والأحد الماضيين بدوري أمم أوروبا.





ويرغب المدافع شوله في استعادة مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن بعد فترة عصيبة بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة.





ومع إصابة جيروم بواتينج بتمزق عضلي في نهائي دوري الأبطال، أصبح شوله هو البديل الجاهز للمشاركة في التشكيلة الأساسية لبايرن.





كما يضع ساني ، الذي يعمل مثل شوله منذ منتصف يوليو الماضي على استعادة مستواه العالي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة ، لنفسه خطط كبيرة.





وقال ساني : "أريد لعب دور بارز في أحد أعظم الفرق في العالم. ولم أفز بأي لقب في ألمانيا حتى الآن. يجب أن يتغير هذا".





وانتقل ساني إلى بايرن هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 50 مليون يورو (1ر59 مليون دولار) .





كما تضم قائمة اللاعبين الجدد في بايرن كلا من حارس المرمى ألكسندر نوبل واللاعب الفرنسي الموهوب تانجوي نيانزو.





ولم يتحدد بعد طول الفترة التي سيقضيها خافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا في صفوف بايرن.





وارتبط اسم مارتينيز بإمكانية العودة إلى صفوف أتلتيك بلباو الإسباني فيما ارتبط اسم تياجو بإمكانية الانتقال لليفربول الإنجليزي.





ومن المنتظر أن يمدد المدافع النمساوي ديفيد ألابا عقده مع الفريق قريبا ، ولكن فترة الانتقالات قد تشهد الكثير خلال الفترة المقبلة.





وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن :"سنرى من سيترك النادي ثم نقرر رد فعلنا على هذا... روزنامة الموسم الجديد تتطلب وجود فريق جيد".





وتمثل روزنامة الموسم الجديد تحديا كبيرا بعد أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الشهور الماضية ، ولكن بايرن ليس النادي الوحيد الذي تأثر بهذه الأزمة.





وحذر رومينيجه قائلا : "رغم كل هذا ، يجب ألا ننسى أننا نواجه موسما سيمثل ضغطا كبيرا على اللاعبين... العطلة التي سبقت استئناف النشاط كانت قصيرة. وهناك بطولة أمم أوروبا في نهاية الموسم المرتقب. علينا العمل مع الاتحادات لضمان عدم إنهاك اللاعبين".





ويشعر اللاعبون أنفسهم بالقلق بشأن ما هو قادم.





وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وهداف بايرن إلى مجلة "كيكر" :"الموسم المقبل سيكون صعبا بشكل هائل. إذا استطعت الحفاظ على أدائك بشكل جيد حتى في حالة الإجهاد ، فإنك تكون لاعبا رائعا".





ويرغب بايرن في الوصول لأفضل مستوياته بأسرع وقت ممكن. وبعد مباراته أمام شالكه في افتتاح رحلة الدفاع عن لقبه بالبوندسليجا ، سيواجه الفريق أشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة المجرية بودابست.





وفي المباراة الثانية بالبوندسليجا ، سيحل بايرن ضيفا على هوفنهايم ثم يخوض مباراة السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند.



