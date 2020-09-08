10 معلومات عن المدارس المشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تهدف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية والعمل علي تخريج خريجين مناسبين لسوق العمل وعلي قدر كبير من المهارة التي تؤهلهم.





دورات تدريبية ومدارس وأقسام جديدة حرصت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مختلف الوزارات من أجل تطوير العملية التعليمية وأضافة أقسام جديدة للعملية التعليمة هدفها الإرتقاء بالطلاب وتماشيا مع سوق العمل.





وكان أبرز المدارس والأقسام هو توقيع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشركة المصرية للاتصالات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وفيما يلي نرصد ابرز المعلومات عن المدرسة الجديدة والتي تعد الأولي من نوعها متخصصة في مجال الإتصالات..





1- المقرر بدء الدراسة فيها أكتوبرالمقبل، وسيتم تدريس مجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، ومجموعة من التخصصات المقترحة تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.





2- مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إعدادها وفق المعايير العالمية لمنهجية الجدارات التي تضمن اكتساب الخريج للمهارات والمعارف والسلوكيات التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.





3- مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات تمنح للطالب بعد اجتيازه فترات التدريب العملى المقررة بكفاءة وبعد حصوله على شهادة دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم.





4-منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تدار بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.





5-يتم قبول الطلاب بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 250 درجة، كما سيتم إجراء امتحانات قدرات ومقابلات شخصية للمتقدمين.





6- تعمل المدرسة علي بناء نموذج متكامل لتنمية مهارات الطالب.

7-تعمل علي توفير مناخ تعليم لأحدث النظم والمعايير الدولية.

8- تهدف الي تطوير المناهج التعليمية.

9 – تعمل علي اكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة.