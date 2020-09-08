الثلاثاء المقبل.. جامعة الدول العربية ترسل طائرة مساعدات إغاثية للسودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:56 م
فيضانات
فيضانات
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إرسال طائرة باسم جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للسودان.

 

وقد أنشأت جامعة الدول العربية، غرفة عمليات، لمتابعة وتنسيق الغوث العربي المقدم إلى السودان بعد الفيضانات.

 

وكانت السلطات السودانية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيل الأزرق في السودان إلى 102 مع إصابة 46 آخرين فضلا عن انهيار 70 ألف منزل.

 

وأكد المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، في تصريحات صحفية، أنه تم حتى الآن تسجيل 102 متوفيين و46 مصابا،  فضلا عن غرق قرية التمانيات شمال العاصمة الخرطوم بالكامل.

 

وأضاف عبد الرحيم أن الفيضانات أسفرت كذلك عن دمار كامل أو جزئي لحوالي 70 ألف منزل ونفوق حوالي 600 من المواشي.

 

وأوضح أن "عدد المنازل المتضررة من الفيضانات في زيادة مستمرة وبعضها انهار بالكامل، كما تعرضت مناطق جديدة بالخرطوم لأضرار فيضان النيل خلال يومي الأحد والاثنين، بينها منطقتا اللاماب وأم دوم".

 

وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لاحتواء آثار الفيضانات والسيول، فيما قالت وزارة الري والمياه السودانية، الأحد، إن فيضان النيل الأزرق ما زال متواصلا ويبلغ مستويات غير مسبوقة منذ 100 عام.

 

وأشارت الوزارة إلى أن مناسيب النيل سجلت الأحد 17.66 متر، زائدا بـ 40 سنتيمترا من أعلى منسوب.

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وزارة الري السودانية فيضانات السودان غرق قرية تنسيق عربي الجامعة العربية

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