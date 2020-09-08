البحرين تعين بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
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أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك اليوم أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح، وفقا لـ"رويترز".


وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين اليوم الثلاثاء، يعقبها إصدار صكوك لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق.

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