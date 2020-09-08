رئيس جامعة بني سويف يراجع إجراءات كورونا بكلية السياحة والفنادق

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، كلية السياحة والفنادق، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالكلية، ورصد أي تحديات أو مشكلات تواجه العاملين، بالإضافة إلى متابعة انضباط العمل الإداري، وتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وأكد رئيس الجامعة، خلال الزيارة بضرورة استمرار التدريبات العملية بهدف ملاحقة التطورات الهائلة في هذا المجال، بالإضافة إلى تسهيل إجراء البحوث العلمية والعملية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط السياحي والفندقي.



كما تفقد رئيس الجامعة امتحانات الدراسات العليا بالكلية، وشدد على الالتزام بكافة التدابير الوقائية وارتداء الكمامات، وإجراء عمليات التطهير في كافة المدرجات التي تجرى بها الامتحانات، مؤكدًا علي ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، وتوافر الخدمات الطبية، وتذليل كافة المعوقات المتعلقة بسير الامتحانات.



وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنه شملت جولة رئيس الجامعة تفقد إدارات شئون الخريجين وشئون العاملين والشئون المالية، كما ناقش عدد من الطلاب حول سهولة إجراءات استلام شهادات التخرج.

