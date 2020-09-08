"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعددًا من المقار ولجان الاقتراع بمركزي ناصر والواسطى، للاطمئنان على سير الجولة الثانية للإعادة على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الأول، والتي تجرى في 481 مركزًا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية تستقبل مليون و875 ألف ناخبا وناخبة من المقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

حيث اطمأن السكرتير العام المساعد على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، متابعا الالتزام بالاجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناءعملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن هذه المتابعة الميدانية تأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار متابعة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها المكثفة لجولة الإعادة التي تجرى على مدار اليوم وغدا، حيث تمت مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

رافق السكرتير المساعد خلال جولته التفقدية كل من: على يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، والتي أسفرت عن مقعدين "فردي" فاز بهما: أحمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل، مرشحا حزب مستقبل وطن، كما فاز بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة بقائمة الصعيد، كل من: احمد أبوهشمية، رجل الأعمال المعروف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة معهد العلوم الإدارية، ود.حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف.
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى
"سكرتير بني سويف" يتفقد لجان إعادة الشيوخ بمركزي ناصر والواسطى

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