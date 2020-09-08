وزير التعليم يكشف تفاصيل الدراسة بالمرحلة الإعدادية للعام الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الدراسة بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجديد.

وقال "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن عدد طلاب المرحلة الإعدادية 5 مليون طالب يتم تقسيمهم لـ 3 مجموعات، بحيث تحضر كل مجموعة يومين في الأسبوع.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن المجموعة الأولى للصف الأول تحضر سبت وثلاثاء، والثانية للصف الثاني أحد وأربعاء، والثالثة للصف الثالث إثنين وخميس، ويترك القرار النهائي في توزيعهم للمدرسة، وحال استطاعت المدرسة حضورهم أيام أكثر لا مانع بشرط تطبيق التباعد الاجتماعي، منوهًا بأن اعتبارًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية سيتم إتاحة جميع المواد على قنوات تعليمية معينة، ومن لدية انترنت سيجد بث مباشر، والمكتبة الإلكترونية، ومكتبة الدروس الإلكترونية الجديدة، وبرنامج "إسأل المعلم".

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

بوابات تعقيم
تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

أدوات تعقيم
وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.

التباعد الاجتماعي 
ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

تخفيف الكثافات الطلابية
وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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