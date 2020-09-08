"بي بي سي": فيضانات السودان تهدد الأهرامات القديمة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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تحاول السلطات في السودان حماية الأهرامات القديمة في البلاد من الفيضانات حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وصول نهر النيل القريب إلى مستويات قياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عالم الآثار مارك مايو قوله إنهم بنوا جدران من أكياس الرمل ويقومون بضخ المياه.

الموقع هو موطن لمجموعة من الأهرامات القديمة التي يزيد عمرها عن 2300 عام.

تسببت الفيضانات في مقتل ما يقرب من 100 شخص وتشريد الآلاف.

ينفجر نهر النيل بانتظام ويعتمد المزارعون على مياه الفيضانات لخلق أرض خصبة، لكن مدى فيضان هذا العام غير معتاد للغاية.

ونقل عن السيد مايو قوله: "لم تؤثر الفيضانات على الموقع من قبل".

واضاف "الوضع تحت السيطرة حاليا ولكن اذا استمر ارتفاع منسوب النيل فقد لا تكون الاجراءات المتخذة كافية".

وأضاف أن موقع البجراوية للتراث العالمي الذي حددته الأمم المتحدة، والذي كان قلب مملكة كوش القديمة، يقع عادة على بعد 500 متر (550 ياردة) من نهر النيل.

المنطقة التي تبعد 200 كيلومتر (125 ميلا) شمال شرق العاصمة الخرطوم، هي موطن لمئات الآثار الأثرية.

وهي تتألف من الأهرامات والمعابد والقصور والمقابر وغيرها من الأماكن ذات الأهمية التي "تشهد على ثروة وسلطة دولة كوش"، وهي قوة رئيسية في المنطقة لأكثر من 1000 عام من القرن الثامن قبل الميلاد، وهي منظمة ثقافية تابعة للأمم المتحدة

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