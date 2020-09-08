الكويت تخفض مصروفاتها 3.1 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
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قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عدنان عبدالصمد اليوم إن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2020-2021 التي بدأت أول أبريل بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".


ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن عبدالصمد قوله إن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".


وقال أيضا إن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2020-2021 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.


وفي يناير، توقعت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87 في المائة منها من النفط في السنة المالية 2020-2021.


وطلب مجلس الوزراء في يونيو من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض مي
نية كل منها بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
 وقال عبد الصمد اليوم إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزا قدره 14 مليار دينار، مضيفا أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارا وسعره الحالي 45 دولارا".

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