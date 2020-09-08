12 فندقًا سياحيًا تحصل على شهادة السلامة الصحية لإعادة

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن ١٢ فندقًا بخمس محافظات تسلمت خلال الأسبوع الماضي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والقاهرة الكبري، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.



جاء ذلك في إطار مواصلة لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، ووزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، والمرور على المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.



وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن هذه الفنادق والتي قامت لجان الفحص بالتأكد من استيفائها وهي ٣ فنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هي رويال باراديس، ونيو كوين شارم، ودريمز بيتش، و٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر وهي بوسكا أوتيل، وماجيك لايف، ومارينا فيو بورت غالب، وراديسون ساس.



إضافة إلى فندق ميرتا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق الايفان ببنها بمحافظة القليوبية، و٣ فنادق بالقاهرة الكبري هي اللوتس، وهوليداي هوم، وعبيد هاوس.



وأشار إلى أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦٦٨ فندقا ب ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.



وأطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي للكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا مبونة لم تفتح منذ 2500 عام.





وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.





وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به منذ قليل.