استعلم الان عن لجنتك الانتخابية من هنا عبر رابط اللجنة العليا للانتخابات www.elections.eg





بدأت صباح اليوم، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر رسميًا، بعد انتهاء انتخابات الإعادة للمصريين في الخارجى يومى الأحد 7 سبتمبر والاثنين 8 سبتمبر، ويتم إعلان نتيجة جولة انتخابات الإعادة بموعد أقصاه يوم 16 سبتمبر 2020.





وتستطيع الاستعلام عن لجنتك الانتخابية، وبيان رقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوان اللجنة ورقمك في كشوف الناخبين باستخدام الرقم القومى الخاص بك، والمكون من 14 رقمًا، من خلال رابط اللجنة العليا للانتخابات.





رابط اللجنة العليا للانتخابات https://www.elections.eg/





ويظهر لك بعد كتابة الرقم القومى كافة البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في الانتخابات كما هو موضح في هذا الجدول:





- الرقم القومي (.....................) له حق الانتخاب





- بيانات اللجنة الانتخابية (نتيجة هذا الاستعلام تخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط).



