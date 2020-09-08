إصابة رجلي أمن في تفجير انتحاري بالعراق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
تفجير انتحاري - أرشيفية
تفجير انتحاري - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، بإصابة رجلي أمن بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته في كركوك.

 

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات العراقية، أن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مديرية الاستخبارات في كركوك، مما أسفر عن إصابة رجلي أمن.

 

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الانتحاري حاول اقتحام مديرية الاستخبارات في محافظة كركوك، شمالي البلاد، إلا أن القوات العراقية تمكنت من قتله.

 

وفي وقت سابق، سهدت إحدى القرى غربي محافظة كركوك، هجومًا بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح.

 

وبحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح.

 

وأعلن مصدر أمني فى محافظة ديالى بالعراق، يوم السبت الماضي، مقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.

 

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كركوك تفجير انتحاري العراق اصابة رجلي أمن

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