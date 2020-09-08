جامعة هيروشيما ترسل 15 أستاذا للتدريس في الجلالة (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعات الأهلية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، طفرة في منظومة الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومصروفاتها لتطوير المؤسسة التعليمية واستقطاب أفضل المستويات من أعضاء هيئة التدريس وتقديم خدمة إعلامية جيدة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية أنفقت المليارات على الجامعات الأهلية، و15 كلية بجانب قاعة المؤتمرات الكبرى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكاديمية الجلالة للعلوم وستكون متقدمة جدًا.

وأشار إلى أن الجامعة تتضمن العديد من المجالات والبرامج الجديدة، مثل العلوم الإنسانية وإدارة اللوجستيات ونظم المعلومات إلى جانب الإدارة الفندقية وإدارة السياحة، بجانب برامج كلية العلوم المتقدمة، بهدف تخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والمحلي والدولي.

وأشار إلى أنه يوجد 3 اتفاقيات قائمة وفى المراحل النهائية للتنفيذ، مع إحدي الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وأخري بالنمسا، والثالثة باليابان.

وكشف أن جامعة هيروشيما بصدد إرسال 15 أستاذ للقيام بالعملية التعليمية بجانب الأساتذة المصريين.

وكانت بدأت فعاليات زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إلى مدينة الجلالة، يرافقهما وفد من أبناء المصريين الدارسين بالخارج.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم المصري، وتعريف الدارسين بالخارج وإطلاعهم على أساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.

ويهدف برنامج الزيارة إلى تعريف الطلاب على هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

كما تم زيارة جامعة الجلالة، التي يرأسها الدكتور أشرف حيدر، والتي تضم 13 كلية، من بينها الطب والتمريض والهندسة والفنون والإعلام والتكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجي" وغيرها، ومن المقرر افتتاحها للدراسة العام المقبل، كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي، ومعامل بحثية ودراسية تحاكي أحسن الجامعات العالمية.

وتشمل الجولة أيضًا زيارة لمنطقة اليخوت، وارتياد الكورنيش الجبلي، وركوب التليفريك الذي يعد من أبرز معالم المدينة ويمتد لمسافة تبلغ 4500 مترًا.

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