الذهب العالمي يتراجع اليوم بفعل صعود الدولار

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
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تراجع الذهب اليوم بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا، وفقا لـ"رويترز".


ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1931.70 دولار.
وارتفع الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.


وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.


وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 في المائة إلى 26.76 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلي 906.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2310.41 دولار.

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