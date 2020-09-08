الطالع الفلكي الثّلاثَاء 8/9/2020..الأثْقَال الحَدِيدِيّة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الحادية عشرة و27 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الحادية عشرة و40 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 3 نَسِيئ قبطى ، 8 أيلول رُومى ، 20 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنّما الصّاندو إزّاى بِتُؤدّى بيه الغرض كبديل للجواز؟) -الإتنين آخرتهم هد الحيل.(أحمد زكى من فيلم البيضة والحجر-1990)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور، إكسسوارات و مُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها للتأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر،رغبتك فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.





برج السّرطان: عملية جرد شاملة واردة لمكتبتك بالعمل أو بالمنزل، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الأسد: حافظ على أموالك بعيداً عن المُغامرات مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.





برج العذراء: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن تقوم بردّ لطيف ومُقنع.





برج العقرب: أحدهم قد يضغط عليك لتلتزم بمشروع أنت لاترغبه، لا تخجل من قول كلمة لا لأن خجلك قد يكلفك،لا تكشف مركزك المالى لكل من هبّ ودبّ.

برج القوس: الصفيح المطلى باللون الأصفر أكثر لمعاناً من الذهب ، هذا وارد الحدوث مع المشاريع ، والأصدقاء وحتى العاطفة.





برج الجدى: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الدّلو: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة أو أموال فقدت الأمل فيها مرتفعة، بادربقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.