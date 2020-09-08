



الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال موقع القوى العاملة منحة ال 500 جنيه ومواعيد الصرف الجديدة





عملت القوى العاملة فى الفترات الأخيرة على مساعدة المواطن بشتى الطرق، وخاصة المواطن الذي لايملك عمالة منتظمة، ومن طرق المساعدة التي قدمتها الوزارة هو صرف ٥٠٠ جنية لكل مواطن عمله لايساعده على سد احتياجاتهم وبعد ذلك قام المواطنون على التقديم فيها. الحصول عليها، وبعد ظهور الاسماء التى حصلت على هذا المبلغ، بدأ الكثير من الحاصلين السؤال عن التوقيت الخاص بصرفها، لذلك سنور عليكم عناء هذه الإجابة ونحاول الوصول إلى إجابة .





القوى العاملة ومنحة ال 500 جنية والمواعيد الجديدة

أعلن موقع القوى العاملة، عن موعد جديد لمنح 500 جنيه لدعم العمالة غير الرسمية، وهذه الدفعة الثالثة، حيث أعلن الوزير أنه سيتم استخدام الدفعة الثالثة من إعانات العمالة غير المنظمة في اليومين المقبلين، وقام الوزير بتحديد يوم 25 أغسطس و 26 أغسطس على التوالي ، لتوزيع المنح، حيث أفرجت الوزارة عن الدفعة الثالثة من 16 إلى 20 أغسطس.





المواعيد الجديدة لصرفها

الموعد الجديد لإنفاق الدفعة الثالثة من العمال غير المهيكلين تم تحديد التاريخ الجديد من 25 إلى 26 آب، لأولئك العمال غير المهيكلين الذين لا يستطيعون قضاء الوقت في وظيفة محددة من قبل الوزارة، ولأن عطلة رأس السنة الهجرية قطعت المهلة المحددة ولم يكن هناك عذر، لم يستطع الكثير من الناس صرف المنح ، لذلك قررت الوزارة تخصيص يومين إضافيين ليتمكن كل فرد من قضاء المجموعة الثالثة من علاوات العمل غير المهيكل.





تعليمات هامة قبل صرف المنح

صرحت الوزارة أنه يجب انتظار وصول الرسائل القصيرة إلى رقم الهاتف المسجل قبل الذهاب إلى الصرف.

في حال عدم وصول الخبر يمكنك التواصل مع الوزارة من خلال موقعها الرسمي أو رقم الهاتف للتواصل.

إذا وصلت الأخبار على رقم الهاتف، يرجى الذهاب صرف 500 جنيه للمجموعة الثالثة من العمال غير الرسميين.





خطوات صرف المنحة

- يمكنكم الدخول الالكتروني علي موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- اذهب إلى أحد مكاتب البريد الآلي أو أحد فروع بنك التسليف الزراعي.

- يجب أن يكون معرف البلد / المنطقة صالحًا ويجب ألا يكون هناك غموض في أي بيانات.



