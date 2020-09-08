سوريا تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا جلّها في العاصمة دمشق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3229 إصابة مؤكدة.


ووفقًا لوزارة الصحة السورية، تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3229، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 137.

 

وأشارت وزارة الصحة السورية، إلى أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 744.

 

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