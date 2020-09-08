التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، صرح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.


وأضاف المالكي، بأن ميليشيات الحوثيين كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أن التحالف سيعمل على تدمير وتحييد القدرات الحوثية وفق القانون الدولي.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمنطاق مأهولة بالسكان في السعودية، وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.

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طائرة مفخخة السعودية الحوثيين التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة

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